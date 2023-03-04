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1 час назад

В США признали неверными прогнозы Запада о скором крахе России

Lenta.ru

Экономист Райан МакМейкен назвал неверными все прогнозы Запада о развитии ситуации на Украине и скором крахе России. В своей статье для портала «Института имени фон Мизеса» он заявил, что Россия выстояла под санкционным давлением, не планировала захват Европы, а также не стала изгоем на мировой арене.

В США признали неверными прогнозы Запада о скором крахе России
Фото:  Ivan Karpov / Unsplash Ivan Karpov / Unsplash

«Несмотря на усилия США и НАТОНАТО превратить события на Украине в Третью мировую войну, они остаются сугубо региональным конфликтом. Кажется, большая часть мира не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради воплощения в жизнь политики США на Украине. Кроме того, многие страны видят присущее американским разговорам об уважении национального суверенитета лицемерие», — написал МакМейкен.

Он добавил, что Россия так и не приступила к попыткам захвата территорий Европы, чего опасались в ЕС, а также смогла найти способы укрепить экономику на фоне коллективных санкций. Даже они, по мнению экономиста, не привели к изоляции страны, заставив Вашингтон тратить силы и средства еще и на вторичные ограничения против тех, кто продолжает торговлю с Москвой.

Путин: Россия вышла на новый цикл роста экономики

При этом многие страны стабильно голосуют против резолюций, осуждающих действия России на Украине. В их число входят крупнейшие мировые экономики, в том числе Индия и ЮАР. Нежелание ввязываться в новую холодную войну МакМейкен объяснил тем же: десятки государств мира поняли, что Кремль не планирует захватывать новые территории.

Тем временем в Китае назвали нелепыми и бессильными попытки США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такими эпитетами внешнюю политику Вашингтона применительно к Пекину охарактеризовали журналисты Global Times, ответившие на амбиции Соединенных Штатов.

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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