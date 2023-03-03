Бизнесмен решил баллотироваться на пост президента США

Американский бизнесмен и политик Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Накануне вечером я имел удовольствие объявить своим сподвижникам, что я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал он.

Джонсон также заявил о необходимости решать экономические проблемы страны. В частности, в случае избрания он пообещал сократить расходы американской администрации.

«Пришло время посадить правительство на диету и заняться бесконтрольными расходами демократов, которые привели к инфляции <...> Мы собираемся возродить экономику, чтобы американцы снова могли позволить себе жить!» — отметил он.

Джонсон возглавляет компанию Perry Johnson Registrars Inc, которая занимается сертификацией предприятий на соответствие промышленным стандартам.

В 2022 году бизнесмен попытался баллотироваться на пост губернатора Мичигана, однако его заявка была отклонена после того, как сотрудники избирательного бюро штата уличили Джонсона в мошенничестве с подписями в поддержку своей кандидатуры.