Джонсон согласился дать показания по обвинениям в обмане следствия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился дать свидетельские показания членам комитета по привилегиям. Об этом сообщает Reuters.
Публичное слушание показаний Джонсона начнется на неделе после 20 марта 2023 года. Политика обвиняют в том, что он вместе с пособниками умышленно вводил следствие в заблуждение.
Ранее сообщалось, что в британской полиции заподозрили чиновников с Даунинг-стрит в намеренном уничтожении улик до проведения расследования.
Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт ушел в отставку из-за скандала вокруг истории с премьером, который во время локдауна в 2020 году посещал частные вечеринки. Гейдт написал заявление об отставке на следующий день после заявления о том, что штраф Джонсона за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса.
В конце мая Джонсон в ходе выступления с речью перед началом заседания в Палате общин взял на себя ответственность за проведенные на Даунинг-стрит вечеринки во время локдауна в 2020 году. Он признался, что «ненадолго» посетил эти мероприятия, чтобы поблагодарить своих коллег за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса.