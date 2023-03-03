Джонсон согласился дать показания по обвинениям в обмане следствия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился дать свидетельские показания членам комитета по привилегиям. Об этом сообщает Reuters.

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Публичное слушание показаний Джонсона начнется на неделе после 20 марта 2023 года. Политика обвиняют в том, что он вместе с пособниками умышленно вводил следствие в заблуждение.

Ранее сообщалось, что в британской полиции заподозрили чиновников с Даунинг-стрит в намеренном уничтожении улик до проведения расследования.

Советник по этике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт ушел в отставку из-за скандала вокруг истории с премьером, который во время локдауна в 2020 году посещал частные вечеринки. Гейдт написал заявление об отставке на следующий день после заявления о том, что штраф Джонсона за ковид-вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса.