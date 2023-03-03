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20 минут назад

В Молдавии заявили об отсутствии договора с Украиной об операции в Приднестровье

Lenta.ru

У Кишинева и Киева отсутствуют договоренности о проведении военной операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом заявил глава молдавского Бюро по реинтеграции, вице-премьер страны Олег Серебрян, передает Vocea Basarabiei (Голос Бессарабии).

В Молдавии заявили об отсутствии договора с Украиной о Приднестровье
Фото: Правительство Республики МолдоваПравительство Республики Молдова

«Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или что есть договоренность между руководством Молдавии и Украины о начале военной операции в Приднестровском регионе. Это абсурд», — указал чиновник.

Ранее активист Николаевского подполья заявил, что Украина перебрасывает технику и бойцов через Николаев в направлении Одессы, военные силы собираются у города Рени Одесской области, который находится около границ республики с Молдавией и Румынией. По его словам, переброска Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляется ночью по отремонтированному мосту в поселке городского типа Затока. Активист подполья отметил, что 28 февраля туда прибыло несколько фур: «Едут еле-еле, обычно так они везут что-то тяжелое под тентами».

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