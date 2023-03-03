В Молдавии заявили об отсутствии договора с Украиной о Приднестровье

«Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или что есть договоренность между руководством Молдавии и Украины о начале военной операции в Приднестровском регионе. Это абсурд», — указал чиновник.