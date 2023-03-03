Жители Банги вышли на митинг в поддержку России

В городе Банги, столице Центральноафриканской республики (ЦАР), протестуют граждане против вмешательства Запада во внутренние дела ЦАР и требований о прекращении сотрудничества с Россией, пишет РИА Новости.

На улицу с этой целью вышли сотни жителей. Отмечается, что в руках активистов – российские флаги и транспаранты с различными лозунгами. В частности, на них написано, что народ Центральной Африки выступает за свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН.

Организатор акции, политактивист Дидасьен Коссиматчи назвал данный митинг ответом на действия властей США и Франции, которые обратились к президенту ЦАР с просьбой заставить русских покинуть страну.

По словам активиста, на этом протестном движении собрались люди для того, чтобы сказать: «Нет! Мы, народ ЦАР благодарны русским, и хотим, чтобы русские остались, и никуда не уходили».

Кроме того, митингующие требуют освободить военных правительственной армии ЦАР, которые находятся в заложниках у «Коалиции патриотов за перемены» экс-президента страны Франсуа Бозизе.