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28 минут назад

Жители Банги вышли на митинг в поддержку России

Лера Букина

В городе Банги, столице Центральноафриканской республики (ЦАР), протестуют граждане против вмешательства Запада во внутренние дела ЦАР и требований о прекращении сотрудничества с Россией, пишет РИА Новости.

Жители Банги вышли на митинг в поддержку России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На улицу с этой целью вышли сотни жителей. Отмечается, что в руках активистов – российские флаги и транспаранты с различными лозунгами. В частности, на них написано, что народ Центральной Африки выступает за свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН.

Организатор акции, политактивист Дидасьен Коссиматчи назвал данный митинг ответом на действия властей США и Франции, которые обратились к президенту ЦАР с просьбой заставить русских покинуть страну.

По словам активиста, на этом протестном движении собрались люди для того, чтобы сказать: «Нет! Мы, народ ЦАР благодарны русским, и хотим, чтобы русские остались, и никуда не уходили».

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Кроме того, митингующие требуют освободить военных правительственной армии ЦАР, которые находятся в заложниках у «Коалиции патриотов за перемены» экс-президента страны Франсуа Бозизе.

Ранее издание Al Jazeera сообщило, что процесс расширения партнерства России со странами Африки уже начался.

В мире,Франсуа Бозизе,ООН,
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