Эксперты стран Запада представили ошибочные прогнозы в отношении России, рассказал в статье для газеты Global Times обозреватель Ху Сицзинь.

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Обозреватель пояснил, что в настоящее время Россия в состоянии без посторонней помощи «противостоять всему Западу на Украине».

Автор статьи уточнил, что Москву не следует недооценивать, так как потенциал ее военной промышленности оказался сильнее и эффективнее, чем у США и их союзников.

Выбранная коллективным Западом тактика, считает аналитик, приводит только к новым проблемам. Он добавил, что Вашингтону и Брюсселю не удалось победить Россию.

По его оценке, победа России в противостоянии будет не только и не столько поражением Украины, как «унижением» для западных держав.

Обозреватель отметил, что западные эксперты предсказывали развал РФ после введения западных санкций весной прошлого года. Затем прогнозировали распад страны после каждого значимого события.