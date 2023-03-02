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31 минуту назад

Блинкен заявил, что у Китая будут проблемы, если Пекин решит поставлять оружие России

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Китай начнёт поставлять оружие для России, это станет «серьёзной проблемой» в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Блинкен пригрозил Китаю в случае поставок вооружения России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое предупреждение госсекретарь сделал во время пресс-конференции после встречи G20 в Индии. Блинкен также добавил, что к проблем приведёт и связь Китая с обходом санкций для оказания помощи России.

«Это будет представлять серьезную проблему для наших стран», – заявил он.

При этом Блинкен также напомнил, что это предупреждение уже звучало в беседах между разными высокопоставленными политиками США и Китая. Помимо этого, госсекретарь упомянул и возможность введения санкций против КНР.

Впрочем, Блинкен подчеркнул, что в данный момент у США нет свидетельств, что Китай осуществляет поставки оружия для России, либо собирается это сделать.

«Это всеобщая обеспокоенность. Многие партнеры высказывают обеспокоенность этим не только в контактах с нами, но и напрямую с самим Китаем», – объяснил он.

Ранее Блинкен отказался от встречи с Лавровым на совещании G20.

В мире,Энтони Блинкен,
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