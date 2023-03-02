Премьер Венгрии назвал главную проблему Путина

«Проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений», — сказал премьер, добавив, что он понимает мотивы Путина, но не поддерживает его поступки.