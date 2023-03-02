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29 минут назад

Премьер Литвы допустила отказ от транзита грузов РФ и Белоруссии

ТАСС

Компания Lietuvos geležinkeliai ("Железные дороги Литвы") вправе отказаться от транспортировки грузов РФ и Белоруссии по территории балтийской республики, прежде всего возможно ввести запрет на перевозку удобрений. Об этом в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Премьер Литвы допустила отказ от транзита грузов России
Фото: ТАССТАСС

Lietuvos geležinkeliai находится в управлении государства, но это коммерческое предприятие, оно само выбирает, с какими партнерами вести дела, - сказала глава правительства. - Самое простое решение: отказаться от перевозки удобрений, которые сами в санкционный перечень не внесены, но в него входят производители".

О намерении отказаться от перевозки по территории балтийской республики грузов из России и Белоруссии в среду заявил журналистам генеральный директор Lietuvos geležinkeliai Эгидиюс Лазаускас. Эти соображения высказаны на фоне скандала с конфискацией в Литве карбамидных удобрений стоимостью €2 млн, произведенных на предприятии "Гродно Азот", в отношении которого действуют санкции. В транспортных накладных указывался другой производитель, и СМИ обвиняют "Леутувос гележинкеляй" в халатности.

"Географически мы находимся в таком месте, через которое проходит путь в ЕС, - отметила Шимоните. - Есть нагрузка, но есть и простые решения, которые могут эту нагрузку уменьшить, потому что заработок [от перевозки белорусских удобрений] невелик, не считаю, что за ним стоит гнаться".

В мире,Ингрида Шимоните,ЕС,
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