Премьер Литвы допустила отказ от транзита грузов России

Компания Lietuvos geležinkeliai ("Железные дороги Литвы") вправе отказаться от транспортировки грузов РФ и Белоруссии по территории балтийской республики, прежде всего возможно ввести запрет на перевозку удобрений. Об этом в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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Lietuvos geležinkeliai находится в управлении государства, но это коммерческое предприятие, оно само выбирает, с какими партнерами вести дела, - сказала глава правительства. - Самое простое решение: отказаться от перевозки удобрений, которые сами в санкционный перечень не внесены, но в него входят производители".

О намерении отказаться от перевозки по территории балтийской республики грузов из России и Белоруссии в среду заявил журналистам генеральный директор Lietuvos geležinkeliai Эгидиюс Лазаускас. Эти соображения высказаны на фоне скандала с конфискацией в Литве карбамидных удобрений стоимостью €2 млн, произведенных на предприятии "Гродно Азот", в отношении которого действуют санкции. В транспортных накладных указывался другой производитель, и СМИ обвиняют "Леутувос гележинкеляй" в халатности.