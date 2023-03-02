Экс-премьер Италии попал под следствие

Экс-премьер Италии Джузеппе Конте и бывший глава Минздрава Роберто Сперанца стали подозреваемыми по уголовному делу о первых месяцах пандемии в Италии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету La Repubblica.

Прокуратура итальянского города Бергамо завершила расследование по делу о действиях соответствующих органов власти во время пандемии. Всего в расследовании замешано около двадцати человек.

Газета Il messaggero сообщает, что под следствием также находятся несколько ключевых сотрудников министерства здравоохранения Италии, некоторые из которых до сих пор продолжают работать на своих должностях.

Прокуратура Бергамо считает, что чиновники недооценили опасность вируса и не приняли оперативных мер по объявлению ряда мест в городе «красной зоной», когда там были выявлены первые случаи заболевания ковидом. По мнению вирусолога Андреа Крисанти, своевременное введение карантина позволило бы сохранить жизни более 4 тысяч человек.