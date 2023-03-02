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25 минут назад

Экс-премьер Италии попал под следствие

Елена Прошина

Экс-премьер Италии Джузеппе Конте и бывший глава Минздрава Роберто Сперанца стали подозреваемыми по уголовному делу о первых месяцах пандемии в Италии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету La Repubblica.

Экс-премьер Италии попал под следствие
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прокуратура итальянского города Бергамо завершила расследование по делу о действиях соответствующих органов власти во время пандемии. Всего в расследовании замешано около двадцати человек.

Газета Il messaggero сообщает, что под следствием также находятся несколько ключевых сотрудников министерства здравоохранения Италии, некоторые из которых до сих пор продолжают работать на своих должностях.

Прокуратура Бергамо считает, что чиновники недооценили опасность вируса и не приняли оперативных мер по объявлению ряда мест в городе «красной зоной», когда там были выявлены первые случаи заболевания ковидом. По мнению вирусолога Андреа Крисанти, своевременное введение карантина позволило бы сохранить жизни более 4 тысяч человек.

Напомним, весной 2020 года в Бергамо средний показатель смертности увеличился в 6 раз. Считается, что город больше всего пострадал в результате пандемии.

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