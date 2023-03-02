Уровень поддержки правящей партии в Турции упал ниже 30%

Поддержка правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Тайипа Эрдогана упала ниже 30% в преддверии новых выборов. Об этом в четверг сообщил газете Sozcu Мехмет Постеки, руководитель компании ORC, занимающейся изучением общественного мнения.

Компания провела опросы в 45 провинциях Турции 22-27 февраля. В них приняли участие 4,7 тыс. человек: исследование отражает настроения в обществе после разрушительных землетрясений в стране. ПСР на данный момент получает 29,1% поддержки населения, потеряв 1,1% за последний месяц. Партия националистического движения (ПНД), находящаяся в альянсе с ПСР, потеряла всего 0,1%, и ее поддерживает 5,4% электората. Причем, как отмечает Постеки, в январе ПСР удалось повысить свою популярность, перейдя рубеж в 30%, но из-за землетрясений уровень поддержки снизился.

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Глава ORC отметил, что всего с 2018 года ПСР потеряла 13,5% электората. На данный момент "Республиканский альянс" ПСР и ПНД получает 34,5% поддержки, а "Национальный альянс" из шести оппозиционных партий - 48,6%. Такого распределения голосов не хватит ПСР, чтобы получить большинство в парламенте, которое она потеряла на предыдущих выборах.

Еще не все крупные центры изучения общественного мнения в Турции провели или обнародовали результаты своих опросов общественного мнения, однако большинство проведенных опросов свидетельствует о том, что ПСР придется провести очень большую работу для поднятия рейтинга. В то же время, исследовательский центр Areda провел опрос около 3 тыс. граждан, выяснив, что за кандидатуру Эрдогана на президентских выборах на сегодняшний день проголосовали бы 49,8% избирателей. Глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу получает всего 21,7%, судя по результатам исследования. Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать больше 50%.