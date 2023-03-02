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53 минуты назад

В США заявили о «национальном разводе»

Алиса Селезнёва

Член конгресса Марджори Тейлор Грин выдвинула тезис о «национальном разводе» и разделении США между демократами и республиканцами. Насколько реализуемы такие идеи, и что сейчас происходит в стране, разбирались «Известия».

В США заявили о «национальном разводе»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в своем Twitter-аккаунте заявила о том, что США движутся к «национальному разводу», при котором республиканские штаты отделятся от демократических. В такой ситуации, по ее словам, важной задачей остается избежать начала новой гражданской войны.

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Марджори Тейлор Грин, представляющая 14-й округ штата Джорджия, является одним из самых популярных политиков в США и принадлежит в том числе и к группе конгрессменов, требующих проведения аудита средств, выделенных для военной помощи Украине, а также отказа Вашингтона от участия в этом конфликте.

При этом она является сторонницей бывшего президента США Дональда Трампа и, по информации американских СМИ, намерена баллотироваться на пост вице-президента на выборах 2024 года.

Издание отмечает, что Тейлор Грин «является выразителем shy voters («молчаливых сторонников»), «глубинного народа», приведшего Трампа к победе в 2016 году». Эта часть республиканского электората принципиально не принимает двухпартийную политическую элиту и аппарат федерального правительства как ее инструмент.

Советник директора РИСИ Илья Кравченко обратил внимание на то, что регулярно всплывающие на поверхность общественной дискуссии антиэлитарные концепции и теории заговора, сторонницей которые является Тейлор Грин, говорят о том, что доверие американцев к президенту и конгрессу падает.

В августе Калифорнийский университет опубликовал исследование, согласно которому более 50% американцев «ожидают гражданскую войну в течение следующих нескольких лет», а более 70% опрошенных — безотносительно партийной принадлежности — согласны с тем, что «американская демократия служит только интересам богатых и могущественных».

Сложная ситуация складывается и с партийной принадлежностью ряда штатов. Так, в 2020 году 13 округов управляемого демократами штата Орегон выступили за отделение и переход в юрисдикцию соседнего республиканского Айдахо. Сейчас это движение не только не затихло, но и набирает обороты.

Серьезной проблемой является и разное видение американцами роли федерального центра. В частности, республиканцы в отличие от демократов считают своим идеалом XIX век и требуют большей самостоятельности для местных сообществ.

«Американское общество изначально живет с правовыми и идеологическими линиями разделения. До последнего времени государство справлялось с подобными внутренними конфликтами и имеет позитивный опыт преодоления подобных противоречий. В то же время сейчас мы наблюдаем серьезное социальное и политическое разобщение среди американцев. Вероятно, градус противостояния будет продолжать повышаться», - констатировал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

В мире,Валерий Гарбузов,Дональд Трамп,ИСКРАН,РИСИ,
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