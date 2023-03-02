Лукашенко завершил государственный визит в Китай

Лукашенко прибыл в КНР по приглашению Си Цзиньпина 28 февраля. В среду состоялись четырехчасовые переговоры лидеров двух стран. По их итогам стороны подписали около двух десятков документов о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, инвестиций, поставок продовольствия, строительства, промышленности, взаимодействия в области финансов. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков оценил экономический эффект от достигнутых договоренностей более чем в $3,5 млрд.