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44 минуты назад

Министр армии США: «Конфликт на Украине разрешится сам собой»

Елена Прошина

Министр армии США Кристин Вормут считает, что военный конфликт на Украине может закончиться «сам собой» в ближайшие пару лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на CSIS.

Министр армии США: «Конфликт на Украине разрешится сам собой»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, военные действия оказались более затяжными, чем ожидалось изначально. Вормут заметила, что Запад должен быть готовым к тому, что президент России Владимир Путин может снова попытаться занять территорию Украины. При этом она подчеркнула, что российская сторона имеет большую часть возможностей Военно-воздушных сил, Военно-морского флота и киберподразделений.

«Хотя я думаю, что конфликт на Украине разрешится сам собой в ближайшие год или два», - сказала Вормут.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас сложилась уникальная ситуация, чтобы завершить боевые действия на Украине. Он уточнил, что «чувствует это интуитивно». Глава государства добавил, что этим моментом необходимо воспользоваться, пока Москва не развернула экономику в полном объеме и не поставила все на военные рельсы. Он назвал этот момент «уникальным», добавив, что второго такого может и не быть.

Советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Тим Бэрроу, напротив, говорил, что Лондон не заинтересован в заморозке украинского конфликта. Страна намерена и дальше передавать Киеву вооружение для защиты и победы на поле боя. По его словам, эта стратегия приведет к миру.

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер также заявлял, что ЕС не намерен добиваться окончания конфликта. он подчеркнул, что для Евросоюза, это красная линия, которую они не намерены переходить. При этом Менцер опасается, что следующим шагом после одобрения поставок самолетов, может стать отправка на Украину военнослужащих ЕС.

В мире,Тим Бэрроу,Александр Лукашенко,Владимир Путин,CSIS,ЕС,
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