Прическа жены израильского премьера привела к беспорядкам в стране

Образ жизни, а также привычка дорого одеваться и делать прически в шикарных салонах жены премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяну, Сары Нетаньяху, привели к массовым беспорядкам в Тель-Авиве. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Толпа израильтян в среду 2 марта пыталась штурмом взять фешенебельный салон красоты в центре Тель-Авива, где в тот момент 64-летняя супруга премьер-министра, работавшая ранее стюардессой, делала себе прическу. Протестующие скандировали «позор!», обвиняя Сару Нетаньяху в чрезмерно роскошной жизни за счет израильских налогоплательщиков.