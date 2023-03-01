В США предупредили Украину о потере новых областей

Украина утратила значительную часть своей территории, рассказал в в интервью порталу Rebirth of Communism военный эксперт Скотт Риттер. Он добавил, что если Киев не пойдет на мирные переговоры с Москвой, то потеряет еще земли, пишет РИА «Новости».

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Бывший офицер разведки пояснил, что Украина потеряла 20% своей территории. Он добавил, что если противостояние продолжится, «эта цифра может [существенно] возрасти».

Риттер напомнил, что республика потеряла на полях сражений от 200 до 300 тыс. солдат. Миллионы жителей были вынуждены выехать в Россию и Европу. Кроме того, утрачена значительная часть ключевой инфраструктуры.

По его оценке, на фоне таких потерь, Киеву не следует продолжать военные действия.