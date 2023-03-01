В США предупредили Украину о потере новых областей

Украина утратила значительную часть своей территории, рассказал в в интервью порталу Rebirth of Communism военный эксперт Скотт Риттер. Он добавил, что если Киев не пойдет на мирные переговоры с Москвой, то потеряет еще земли, пишет РИА «Новости».
Бывший офицер разведки пояснил, что Украина потеряла 20% своей территории. Он добавил, что если противостояние продолжится, «эта цифра может [существенно] возрасти».
Риттер напомнил, что республика потеряла на полях сражений от 200 до 300 тыс. солдат. Миллионы жителей были вынуждены выехать в Россию и Европу. Кроме того, утрачена значительная часть ключевой инфраструктуры.
По его оценке, на фоне таких потерь, Киеву не следует продолжать военные действия.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт будет завершен только после возвращения утраченных в 2014-2022 годах территорий.