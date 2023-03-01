Режиссер Кустурица госпитализирован с переломом ноги

Сербский режиссер и президент фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Эмир Кустурица был госпитализирован с переломом ноги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение кинематографиста.

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Как передает агентство, Кустурица сломал ногу в Сербии в результате неудачного падения на льду. В окружении режиссера сообщили, что 2 марта его планируют прооперировать, и на XXI кинофестивале «Дух огня», который пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске, кинематографист будет работать в гипсе.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что хотел бы снять три фильма, основанные на произведениях Николая Гоголя. Режиссер назвал работы писателя самыми мощными примерами реалистичной литературы.