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18 минут назад

Режиссера Кустурицу госпитализировали с переломом ноги после падения на льду

Газета.Ruиещё 1

Сербский режиссер и президент фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Эмир Кустурица был госпитализирован с переломом ноги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение кинематографиста.

Режиссер Кустурица госпитализирован с переломом ноги
Фото: газета.ругазета.ру

Как передает агентство, Кустурица сломал ногу в Сербии в результате неудачного падения на льду. В окружении режиссера сообщили, что 2 марта его планируют прооперировать, и на XXI кинофестивале «Дух огня», который пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске, кинематографист будет работать в гипсе.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что хотел бы снять три фильма, основанные на произведениях Николая Гоголя. Режиссер назвал работы писателя самыми мощными примерами реалистичной литературы.

В марте 2022 года сообщалось, что Дворец каталонской музыки отложил на неопределенный срок концерт Эмира Кустурицы и его музыкального ансамбля The No Smoking Orchestra из-за недовольства украинской диаспоры.

В мире,Общество,Николай Гоголь,Эмир Кустурица,
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