СМИ: в Швейцарии изучают возможности для переговоров по Украине

Женевский центр политики безопасности (GCSP) и Центр гуманитарного диалога (HD Centre), получающие финансовую поддержку от властей Швейцарии, в течение нескольких месяцев исследуют возможности для подготовки переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила телекомпания RTS.

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Уточняется, что обе международные организации являются некоммерческим. По информации RTS, сейчас они проводят предварительные обсуждения с российскими и украинскими партнерами. Целью этой работы называется поддержка формы непрямого диалога между сторонами РФ и Украины. Отмечается, что вне официальных каналов контакты с Киевом и Москвой поддерживают специалисты в области международных отношений.

Как рассказал телекомпании глава GCSP Томас Гремингер, такой диалог, называемый организациями обратным каналом, является конфиденциальной площадкой, которая позволяет конфликтующим сторонам общаться друг с другом при любых обстоятельствах. По словам Гремингера, уже состоялись три встречи «лицом к лицу, а также виртуально».

Как отмечает RTS, в данном случае речь идет о так называемой параллельной или частной дипломатии, инициированной «негосударственными субъектами» и позволяющей преодолеть слабости официальной дипломатии.