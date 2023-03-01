В США рассказали об иранском списке смертников с Трампом

«Обвинения, предъявленные в сегодняшнем деле, показывают, как далеко готовы зайти иранские чиновники, чтобы заставить замолчать критиков иранского режима — даже совершить покушение на убийство прямо здесь, в США. Но если рассматривать угрозу со стороны Ирана в более широком смысле, то мы видим, что иранский режим становится все более агрессивным и наглым по всем направлениям», — считает Рэй.