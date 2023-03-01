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8 минут назад

В США рассказали об иранском списке смертников с Трампом

Lenta.ru

В США всерьез обеспокоены списком смертников Ирана, куда попали экс-президент страны Дональд Трамп, глава Центрального командования Вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи и бывший госсекретарь Майк Помпео. В Тегеране обвиняют в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а теперь могут планировать и убийство, полагают собеседники Fox News.

В США рассказали об иранском списке смертников с Трампом
Фото:  ТАСС / EPA ТАСС / EPA

Директор ФБР Кристофер Рэй отметил, что Иран представляет серьезную угрозу для США и всего мира. Так он прокомментировал слова командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР Амира Али Хаджизаде, намекавшего на то что иранские власти могут планировать расправу над перечисленными людьми.

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«Обвинения, предъявленные в сегодняшнем деле, показывают, как далеко готовы зайти иранские чиновники, чтобы заставить замолчать критиков иранского режима — даже совершить покушение на убийство прямо здесь, в США. Но если рассматривать угрозу со стороны Ирана в более широком смысле, то мы видим, что иранский режим становится все более агрессивным и наглым по всем направлениям», — считает Рэй.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Ответственность за убийство генерала взяла команда американского экс-президента Дональда Трампа. В ответ Иран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке.

В мире,Кеннет Маккензи,Дональд Трамп,ФБР,
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