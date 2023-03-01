В Киеве "очень обеспокоены" сюжетом NBC про Крым

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны "очень обеспокоены" сюжетом американской телекомпании NBC, в котором жители полуострова заявляют о его принадлежности России и о готовности защищаться в случае нападения украинских сил.

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"Мы очень обеспокоены телевизионным сюжетом NBC, - написал Ткаченко в среду на своей странице в Twitter.

Он обвинил журналистов NBC в том, что они нарушили украинские законы, прибыв в Крым не через территорию Украины, и пригрозил им запретом на въезд в страну. "Посещение Крыма с территории России является нарушением законодательства Украины, за которое предусмотрена ответственность, в частности, иностранцам запрещается въезд (на Украину - прим. ТАСС) за такие действия", - добавил министр культуры Украины.

Сюжет из Крыма вышел в эфир во вторник. В репортаже отмечается, что корреспонденты телеканала прибыли в Крым на поезде по Керченскому мосту, который, по их словам, уже полностью восстановлен. В Крыму корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, заявлявшими, что в случае нападения Украины "будут защищаться" и "все равно отстоят Севастополь". После этого официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что компетентные органы Украины намерены выяснить, при каких обстоятельствах журналисты NBC сняли репортаж в Крыму.