Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена Артемовск

Кроме того, были подведены итоги встречи Зеленского и Байдена , которая прошла в Киеве . Согласно заявлению Ермака, стороны также обменялись мнениями относительно украинской «формулы мира».

Ранее украинский политолог Михаил Павлив заявил, что президент США проинформировал Зеленского о возможной заморозке боевых действий в ближайшее время. Как утверждает его источник, Байден опасается, что если мирная инициатива Китая не будет принята Вашингтоном и Киевом, то это «развяжет руки» КНР для прямой военной помощи российской стороне. Помимо этого, уточняется, что США дали добро Украине на временную эскалацию боевых действий в Запорожской области.