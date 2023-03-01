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41 минуту назад

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена Артемовск

Lenta.ru

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником лидера США Джо Байдена Джейком Салливаном ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского обсудил с советником Байдена Артемовск
Фото: ТАССТАСС

«Провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. (...) Обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута», — сказал Ермак.

Кроме того, были подведены итоги встречи Зеленского и Байдена, которая прошла в Киеве. Согласно заявлению Ермака, стороны также обменялись мнениями относительно украинской «формулы мира».

Ранее украинский политолог Михаил Павлив заявил, что президент США проинформировал Зеленского о возможной заморозке боевых действий в ближайшее время. Как утверждает его источник, Байден опасается, что если мирная инициатива Китая не будет принята Вашингтоном и Киевом, то это «развяжет руки» КНР для прямой военной помощи российской стороне. Помимо этого, уточняется, что США дали добро Украине на временную эскалацию боевых действий в Запорожской области.

В мире,СВО,Михаил Павлив,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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