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1 час назад

Грету Тунберг вынесли с акции протеста в Осло

Газета.Ru

Полицейские вынесли шведку Грету Тунберг с акции протеста в Осло. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Сообщается, что полицейские начали выводить протестующих экоактивистов, которые в течение нескольких дней блокировали входы в министерства в правительственном квартале Осло.

Грета Тунберг попала в расистский скандал

Экоактивисты, включая саамов, протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа. Накануне стражи порядка уже уводили протестующих от входов в некоторые министерства, но они возвращаются снова.

"В 9:29 (11:29 мск. - "Газета.Ru") полиция начала выводить протестующих. В 9:51 (11:51 мск. - "Газета.Ru") Грету Тунберг уносят", - говорится в сообщении NRK.

Ранее портал NTB сообщал, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future номинированы на Нобелевскую премию мира в четвертый раз. Кандидатуру выдвинул член парламента Норвегии от "зеленой" партии Рауанд Исмаил.

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