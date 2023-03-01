Грету Тунберг вынесли с акции протеста в Осло

Полицейские вынесли шведку Грету Тунберг с акции протеста в Осло. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Сообщается, что полицейские начали выводить протестующих экоактивистов, которые в течение нескольких дней блокировали входы в министерства в правительственном квартале Осло.

Экоактивисты, включая саамов, протестуют против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа. Накануне стражи порядка уже уводили протестующих от входов в некоторые министерства, но они возвращаются снова.

"В 9:29 (11:29 мск. - "Газета.Ru") полиция начала выводить протестующих. В 9:51 (11:51 мск. - "Газета.Ru") Грету Тунберг уносят", - говорится в сообщении NRK.