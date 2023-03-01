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56 минут назад

Россия, Индия и Китай попытались придумать единое название для СВО

Lenta.ru

В преддверии саммита стран «Большой двадцатки» (G20), который должен пройти Нью-Дели 1-2 марта, представители России, Индии и Китая пытаются прийти к консенсусу относительно того, как называть специальную военную операцию (СВО) на Украине в официальных документах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с ходом обсуждений.

На встрече министров финансов и глав Центральных банков стран G20, прошедшей в выходные, к согласию так и не пришли, рассказал источник агентства. Это вынудило Индию опубликовать резюме председателя саммита вместо традиционного совместного коммюнике. Россия и Китай при этом отказались от формулировки «война», заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

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По итогам саммите G20 в ноябре 2022 года в совместной декларации говорилось о «войне на Украине», но не о «войне России на Украине»: на такой шаг пошли, чтобы под коммюнике подписалось как можно больше лидеров, указывает Bloomberg. Однако пока не ясно, на чем остановились Москва, Пекин и Нью-Дели в нынешних обсуждениях.

Власти Китая и Индии пытаются сохранить нейтралитет, несмотря на продолжающиеся уже больше года боевые действия на Украине. При этом западные страны и члены НАТО регулярно обновляют санкционные списки против России и оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь.

В мире,Видео,Нирмала Ситхараман,НАТО,
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