В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о попытке Саркози довести Меркель до слез

Lenta.ru

Глава минэкономики Франции Брюно Ле Мэр вспоминает, как однажды бывшая канцлер Германии Ангела Меркель чуть не расплакалась, когда пыталась быстро создать совместный фонд поддержки европейских банков во время финансового кризиса 2008 года. Об этом стало известно изданию Politico.

Стало известно о попытке Саркози довести Меркель до слез
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Утверждается, что до слез ее едва не довел экс-президент Франции Николя Саркози, настаивавший на создании такого фонда. Как вспоминает Ле Мэр, Меркель говорила французскому политику: «Николя, я не так могущественна, как ты».

В 2008-м правительством ФРГ был создан Специальный фонд для стабилизации финансового рынка с объемом инвестиций в 480 миллиардов евро, он действовал до 2015 года. Средства направили на спасение близких к банкротству банков.

Меркель пожаловалась пранкерам, что Польша и Греция постоянно требуют репарации от ФРГ

Во время кризиса Саркози не раз настаивал на том, что Париж и Берлин должны быть на передовой борьбы с его последствиями.

В мире,Ангела Меркель,Николя Саркози,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий