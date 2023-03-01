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19 минут назад

Представители Запада заявили Вучичу, что участвуют в конфликте на Украине

Елена Прошина

Политические представители западных стран признались, что участвуют в конфликте вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сербского президента Александра Вучича.

Представители Запада заявили Вучичу, что участвуют в конфликте на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, они оказывали на него давление. Как указал глава государства, на фоне эскалации конфликта диалоги с представителями Запада стали более строгими и твердыми, в том числе в вопросе по урегулированию ситуации в Косово.

Вучичу сказали, что в Европе «идет война» с участием Запада, хотя об этом не говорят открыто. Представители западных стран заявили, что Белград потеряет многое или даже все, если не будет «вести себя как надо», сказал глава государства. По его словам, представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку европейской интеграции Сербии в случае несговорчивости.

Ранее президент Сербии не смог ответить на вопрос, сколько ещё стране удастся держаться без введения санкций в отношении России. При этом Вучич отметил, что Белград постарается простоять как можно дольше.

В мире,Александр Вучич,
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