Представители Запада заявили Вучичу, что участвуют в конфликте на Украине

Политические представители западных стран признались, что участвуют в конфликте вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сербского президента Александра Вучича.

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По его словам, они оказывали на него давление. Как указал глава государства, на фоне эскалации конфликта диалоги с представителями Запада стали более строгими и твердыми, в том числе в вопросе по урегулированию ситуации в Косово.

Вучичу сказали, что в Европе «идет война» с участием Запада, хотя об этом не говорят открыто. Представители западных стран заявили, что Белград потеряет многое или даже все, если не будет «вести себя как надо», сказал глава государства. По его словам, представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку европейской интеграции Сербии в случае несговорчивости.