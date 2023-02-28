В Молдавии поддержали переименование языка в румынский

Академия наук Молдавии выступила с поддержкой переименования молдавского языка в румынский. Об этом сообщает ТАСС.

В академии отметили, что эта инициатива парламента показала бы «признание научной истины», а также поставило бы точку над «бесконечными пустыми дискуссиями», которые ведутся уже несколько десятков лет. Кроме того, академия считает, что это могло бы даже улучшить репутацию Молдавии и обеспечить ей процесс европейской интеграции.

Напомним, что авторы инициативы хотят внести поправки в название молдавского языка в законодательных актах. При этом такое изменение даже не потребует вносить правки в основной закон страны. Решение опирается на постановление Конституционного суда, который объявил официальным языком румынский, обосновывая это «превалированием» Декларации о независимости Молдавии над конституцией страны. Таким образом, постановление суда не внесло изменений в основной закон.