В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
25 минут назад

Индия захотела разрешить разногласия G7 и России

Lenta.ruиещё 5

Власти Индии рассчитывают, что им удастся разрешить разногласия между членами G7 и Россией и Китаем на встрече глав МИД стран G20, которая пройдет в Нью-Дели 1-2 марта. Об этом пишет Times of India.

Индия захотела разрешить разногласия G7 и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, по итогам встречи вряд ли ожидается совместное заявление, однако индийское правительство хочет, чтобы участники достигли консенсуса по части вопросов, как и на ноябрьском саммите G20.

В совещании глав МИД G20 примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта.

Ранее стало известно, что Индия не хотела бы обговаривать с членами «Большой двадцатки» дополнительные санкции против России. По словам одного из собеседников Reuters, введенные Западом антироссийские санкции оказали негативное влияние на мир. Он также заявил, что Индия не заинтересована ни обговаривать, ни поддерживать дополнительные ограничительные меры против Москвы.

В мире,Мария Захарова,Сергей Лавров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий