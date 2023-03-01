Индия захотела разрешить разногласия G7 и России

Власти Индии рассчитывают, что им удастся разрешить разногласия между членами G7 и Россией и Китаем на встрече глав МИД стран G20, которая пройдет в Нью-Дели 1-2 марта. Об этом пишет Times of India.

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Как пишет издание, по итогам встречи вряд ли ожидается совместное заявление, однако индийское правительство хочет, чтобы участники достигли консенсуса по части вопросов, как и на ноябрьском саммите G20.

В совещании глав МИД G20 примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она добавила, что рабочий визит Лаврова в Нью-Дели продлится с 1 по 3 марта.