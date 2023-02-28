Ереван обвинил Баку в медленной этнической чистке

«Нарушена подача электроэнергии и регулярно прерывается подача газа. В результате армяне Нагорного Карабаха стоят на грани гуманитарной катастрофы. При этом Азербайджан на самом высоком уровне заявляет, что может снять блокаду для всех желающих покинуть Нагорный Карабах. Это не что иное, как медленная этническая чистка», — отметил Мирзоян.