Ереван обвинил Баку в медленной этнической чистке

Власти Азербайджана уже более 80 дней блокируют Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с внешним миром, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает ТАСС. По его словам, действия Баку поставили жителей региона на грань гуманитарной катастрофы.
«Нарушена подача электроэнергии и регулярно прерывается подача газа. В результате армяне Нагорного Карабаха стоят на грани гуманитарной катастрофы. При этом Азербайджан на самом высоком уровне заявляет, что может снять блокаду для всех желающих покинуть Нагорный Карабах. Это не что иное, как медленная этническая чистка», — отметил Мирзоян.
Как указал глава МИД Армении, Международный суд ООН обязал власти Азербайджана снять блокаду коридора еще 22 февраля. Он также добавил, что Баку до сих пор не исполнил соответствующее требование судебного органа.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что мирные переговоры между Ереваном и Баку в режиме онлайн проявляют себя неэффективно и призвал Армению вернуться за стол переговоров.