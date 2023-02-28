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17 минут назад

В МИД Венгрии назвали провокацией обвинения в поддержке уничтожения украинской нации

Газета.Ruиещё 1

Представитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Мате Пацолаи назвал провокацией обвинения со стороны замглавы МИД Украины Евгения Перебийниса в том, что Венгрия якобы «поддерживает уничтожение украинской нации». Его слова передает РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

В МИД Венгрии отреагировали на обвинения в поддержке уничтожения украинской нации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это явная провокация, к тому же в стиле, который нельзя охарактеризовать», — заявил Пацолаи.

Он подчеркнул, что венгерская сторона никому не позволит втянуть страну в конфликт, добавив, что Венгрия продолжает призывать к прекращению огня и мирным переговорам.

В мире,Евгений Перебийнис,
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