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14 минут назад

Американский журналист опубликовал видеорепортаж из Крыма

Lenta.ruиещё 3

Журналист американского телеканала NBC прибыл в Крым по восстановленному после подрыва в октябре 2022 года мосту и пообщался с местными жителями.

Американский журналист опубликовал видеорепортаж из Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент опубликовал видеорепортаж, в котором показал, что следов подрыва на месте теракта не осталось, мост полностью функционален, а жители Крыма «братаются с российскими военными» и готовы противостоять попыткам военного захвата полуострова Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Одна из пожилых женщин заявила репортеру о готовности при необходимости пойти в бомбоубежище. Другой местный житель по имени Руслан заявил, что жители Крыма «станут рабами», если не будут противостоять ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России, и его вхождение в состав Украины невозможно.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. По мнению президента США Джо Байдена, возвращение Крыма Украине может затянуться.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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