Президент Мексики упрекнул Госдепартамент США во вмешательстве в дела других стран

«Говорят, что мы — диктаторы <…>, потому я воспользуюсь случаем, чтобы ответить Госдепартаменту США, который, словно по дурной привычке, всегда вмешивается в дела, которые его не касаются, что очень противоречит тому, что думает президент [США Джо] Байден, который всегда говорит о равенстве <…>», — заявил президент Мексики.