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19 минут назад

Президент Мексики упрекнул Госдепартамент США во вмешательстве в дела других стран

Газета.Ruиещё 1

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор упрекнул Госдепартамент США во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Мексики упрекнул Госдепартамент США во вмешательстве в дела других стран
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Говорят, что мы — диктаторы <…>, потому я воспользуюсь случаем, чтобы ответить Госдепартаменту США, который, словно по дурной привычке, всегда вмешивается в дела, которые его не касаются, что очень противоречит тому, что думает президент [США Джо] Байден, который всегда говорит о равенстве <…>», — заявил президент Мексики.

По его словам, Соединенные Штаты не отказались от декларации внешней политики пятого президента США Джеймса Монро, а также от того, чтобы ощущать себя правительством мира.

В мире,Джеймс Монро,Госдеп США,
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