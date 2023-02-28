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38 минут назад

В Харькове переименовали 18 улиц из-за связи названий с Россией

Газета.Ru

В украинском городе Харьков переименованы 18 улиц, названия которых были связаны с Россией. Соответствующее решение опубликовано на сайте городского совета.

В Харькове переименовали 18 улиц из-за связи названий с Россией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Восемнадцати топонимам дали новые названия, а улицу Кремлевскую убрали с карты города, поскольку на ней нет застройки, требующей адресации», — говорится в сообщении.

22 февраля стало известно, что власти города Лозовой Харьковской области переименовали 122 улицы в 18 административно подчиненных им населенных пунктах в соответствии с политикой «дерусификации». По данным СМИ, вместо топонимов, связанных с историей и культурой России и СССР, там появятся названия в честь различных украинских деятелей и организаций.

Так, улица писателя Максима Горького получит название в честь Карпатской Сечи — военизированной организации самопровозглашенной республики Карпатская Украина, которая существовала в 1939 году. А улица Льва Толстого будет названа в честь украинского политического деятеля и советского диссидента Вячеслава Черновола.

Борьба с советскими и российскими памятниками на Украине началась восемь лет назад после принятия закона о декоммунизации.

В мире,Вячеслав Черновол,
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