СБУ передала в суд дела против 41 депутата Госдумы

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд дела в отношении 41 депутата Госдумы РФ за посягательство на территориальную целостность страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Статья предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также перечислены имена депутатов, против которых были поданы обвинительные акты — в их числе первый зампред комитета Думы по делам СНГ Константин Затулин, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда, депутат Анатолий Вассерман и другие.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала обвиняемого в госизмене блогера, который в течение полугода скрывался на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
По данным СБУ, на территории монастыря был задержан прокремлевский блогер, обвинение в госизмене которому было предъявлено в августе 2022 года.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что речь идет о Дмитрии Скворцове. Он занимался подготовкой и публикацией заказных материалов, которые порочили украинские власти.