Евросоюз работает над новым энергетическим узлом на Западных Балканах

Комиссар по вопросам расширения и политики соседства Евросоюза Оливер Вархели заявил, что альянс планирует создать новый энергетический узел на Западных Балканах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что этот проект является частью Экономического инвестиционного плана. По словам Вархели, работа над узлом уже «идет полным ходом». Кроме того, комиссар напомнил о выделении 165 миллионов евро официальному Белграду от Брюсселя, которые пойдут на преодоление подорожания энергоносителей.
«Нужно еще много работать, чтобы Западные Балканы превратились в энергетическую "точку входа" Европы для новых источников и маршрутов. Наряду с газом и электричеством это будет развитием и для ЕС, поэтому вкладываем в электросети, и мы одобрили проекты в гидро- и ветроэнергетике», – рассказал Вархели.
28 февраля Вархели и президент Сербии Александр Вучич встретились на подписании документов о выделении ЕС первой части финансового пакета в 610 миллионов евро для строительства скоростной железной дороги Белград-Ниш. Планируется, что длина дороги составит 230 километров.