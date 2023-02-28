Евросоюз работает над новым энергетическим узлом на Западных Балканах

«Нужно еще много работать, чтобы Западные Балканы превратились в энергетическую "точку входа" Европы для новых источников и маршрутов. Наряду с газом и электричеством это будет развитием и для ЕС, поэтому вкладываем в электросети, и мы одобрили проекты в гидро- и ветроэнергетике», – рассказал Вархели.