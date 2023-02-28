В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Финляндия начала строить забор на границе с Россией

Елена Прошина

В Финляндии начали строить забор на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что работы на трехкилометровом тестовом участке уже стартовали. Как стало известно, 27 февраля приступили к удалению деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра.

На этом месте будет построен трехкилометровый участок так называемого тестового ограждения. Эксперимент покажет, сможет ли выдержать забор холода зимой, снежную массу и поток граждан, которые, вероятно, приедут в востока.

Прокладывать дорогу и возводить забор начнут в марте. После этого будут создаваться системы технического контроля. Отмечается, что строительство пилотного ограждения должно закончиться к концу июня.

На испытательный участок в Иматра будет выделена сумма в 6 млн евро.

Высота тестового забора с колючей проволокой составит три метра. Его наделят ночным режимом видеонаблюдения. Кроме того, на забор установят прожекторы и динамики. Большая часть всего ограждения будет пролегать на юго-востоке Финляндии.

Суммарная протяженность пограничного ограждения будет составлять 200 километров.

В мире,Видео,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий