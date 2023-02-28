Финляндия начала строить забор на границе с Россией

В Финляндии начали строить забор на границе с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что работы на трехкилометровом тестовом участке уже стартовали. Как стало известно, 27 февраля приступили к удалению деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра.

На этом месте будет построен трехкилометровый участок так называемого тестового ограждения. Эксперимент покажет, сможет ли выдержать забор холода зимой, снежную массу и поток граждан, которые, вероятно, приедут в востока.

Прокладывать дорогу и возводить забор начнут в марте. После этого будут создаваться системы технического контроля. Отмечается, что строительство пилотного ограждения должно закончиться к концу июня.

На испытательный участок в Иматра будет выделена сумма в 6 млн евро.

Высота тестового забора с колючей проволокой составит три метра. Его наделят ночным режимом видеонаблюдения. Кроме того, на забор установят прожекторы и динамики. Большая часть всего ограждения будет пролегать на юго-востоке Финляндии.