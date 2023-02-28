Экс-депутат Рады рассказал о побеге бывшего замглавы офиса Зеленского в Австрию

По информации Кивы, сейчас Тимошенко находится с семьей в австрийской Вене. Свой отъезд он тщательно скрывает, «оставив даже телефоны на подзарядке в Киеве». Документы на другие имена команда Владимира Зеленского себе обеспечила заранее, утверждает экс-парламентарий.

Кива добавил, что Тимошенко не имел права покидать Украину будучи военнообязанным, однако для людей Зеленского якобы существуют «особые условия».