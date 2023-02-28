Экс-депутат Рады рассказал о побеге бывшего замглавы офиса Зеленского в Австрию

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что экс-замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко тайно покинул страну. В своем Telegram-канале он заявил, что политик пересек границу под другой фамилией.
По информации Кивы, сейчас Тимошенко находится с семьей в австрийской Вене. Свой отъезд он тщательно скрывает, «оставив даже телефоны на подзарядке в Киеве». Документы на другие имена команда Владимира Зеленского себе обеспечила заранее, утверждает экс-парламентарий.
Кива добавил, что Тимошенко не имел права покидать Украину будучи военнообязанным, однако для людей Зеленского якобы существуют «особые условия».
Напомним, что 24 января Тимошенко решил уйти с должности. Зеленский подписал указ о его увольнении. Сам бывший замглавы офиса президента, рассказывая о своей отставке, благодарил главу государства за доверие и «возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту».