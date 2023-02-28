Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал членство Украины в альянсе «отдаленной перспективой». Об этом пишет РИА Новости.

«Члены НАТО раньше договорились, что Украина станет членом нашего альянса. В то же время, это отдаленная перспектива. Что сейчас важно, - это обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство», - сказал он.

При этом Столтенберг еще раз подчеркнул, что альянс должен поддерживать Украину. Генсек также добавил, что после окончания боевых действий необходимо добиться гарантий, чтобы это не повторялось. Это можно сделать в том числе путем усиления военных возможностей Украины.

Ранее Столтенберг говорил, что НАТО имеет право поддерживать Украину и помогать ей в самообороне. При этом альянс не является и не собирается становиться стороной конфликта. Он подчеркивал, что объединение не направляет Киеву свои войска или самолеты.