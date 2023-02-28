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21 минуту назад

Лошадь пережила три недели под завалами в Турции

News.ru

Спасатели в Турции достали из-под завалов живую лошадь, которая провела под обломками три недели. Кадры вызволения животного спустя 21 день после землетрясений опубликовали в соцсетях. Лошадь обнаружили в ходе разбора завалов в городе Адыяман на юго-востоке страны. А в городе Кахраманмараш при раскопках на месте разрушенного здания спасли кота.

На кадрах показано, как истощенную лошадь вытаскивают из-под завалов. Можно наблюдать, как животное, несмотря на столь длительное время без еды и воды, карабкается и взбирается по камням. Сообщается, что лошадь тут же передали для лечения ветеринарам.

Два землетрясения магнитудами 7,7 и 7,6 произошли в Турции с разницей в девять часов 6 февраля. По состоянию на 23 февраля число погибших в результате удара стихии превысило 43,5 тысячи человек. Позже, 20 февраля, в стране случились новые землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8, сообщалось о разрушениях в провинции Хатай. А 27 февраля в провинции Малатья произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6.

После землетрясений в Турции решили полностью снести город Нурдагы, расположенный на юго-востоке страны. До катастрофы в нем проживали 17 тысяч человек. Местные власти заявили, что город будет отстроен заново.

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