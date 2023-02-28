В Молдавии заявили, что протесты финансирует беглый олигарх Плахотнюк

Находящийся в розыске бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк вернулся в молдавскую политику, финансируя некоторые оппозиционные партии. С таким заявлением выступил во вторник председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Дину Плынгэу в эфире телеканала TV8. Он отметил, что беглый олигарх частично спонсирует протесты, которые проводит в Кишиневе партия "Шор".

"Деньгами Плахотнюка сейчас пользуются различные политические партии. Хотя некоторые счета Шора заблокировали, ему помогают с организацией протестов в Кишиневе. Есть партии и на правом фланге, которые Плахотнюк активно спонсирует", - сказал Плынгэу. При этом он отказался назвать эти партии, отметив, что это должны сделать "спецслужбы и прокуратура".

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В октябре 2022 года Плахотнюк дал интервью молдавскому порталу Tribuna, в котором заявил, что вернется в молдавскую политику, чтобы помочь стране выбраться из тяжелейшего кризиса, в который ее ввергла правящая Партия действия и солидарности.

После этого США и Великобритания по просьбе властей Молдавии объявили о санкциях против Плахотнюка и лидера партии "Шор" Илана Шора. Оба бизнесмена стали главными фигурантами коррупционного скандала, связанного с выводом 1 млрд евро из банков Молдавии. Он разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе и падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. Однако правительство Плахотнюка, который путем подкупа и шантажа взял под свой контроль парламент, правительство, судебную систему и Конституционный суд, поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. В благодарность за эту поддержку Плахотнюк в 2017 году запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.