В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
55 минут назад

В ЕС предложили ввести санкций против собаки Путина от безысходности

Lenta.ru

В России больше не осталось сфер, против которых Евросоюз мог бы ввести санкции, а объявление десятого пакета мер, якобы введенного с опозданием, было «признанием провала и беспомощности» Европы. Так считает депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

Он в шутку намекнул, что пора ввести меры против питомца президента России Владимира Путина, намекая на безысходность ЕС.

«Даже если посмотреть на людей, в отношении которых введены санкции: они запрещают въезд в Европу ученому старше 80 лет. Кто следующий? Я предлагаю, чтобы следующие европейские санкции были введены против собаки Владимира Путина», — отметил депутат.

Ранее Мариани также допустил, что десятый пакет мер, вероятно, станет последним. Он в том числе связал это с разногласиями, которые существуют между странами ЕС по поводу антироссийских санкций.

В мире,Видео,Тьерри Мариани,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий