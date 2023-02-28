В ЕС предложили ввести санкций против собаки Путина от безысходности

В России больше не осталось сфер, против которых Евросоюз мог бы ввести санкции, а объявление десятого пакета мер, якобы введенного с опозданием, было «признанием провала и беспомощности» Европы. Так считает депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани.

Он в шутку намекнул, что пора ввести меры против питомца президента России Владимира Путина, намекая на безысходность ЕС.

«Даже если посмотреть на людей, в отношении которых введены санкции: они запрещают въезд в Европу ученому старше 80 лет. Кто следующий? Я предлагаю, чтобы следующие европейские санкции были введены против собаки Владимира Путина», — отметил депутат.