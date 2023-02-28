Пока вы спали: Китай о происхождении COVID-19 и отмена спектакля с Хаматовой

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Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Китай назвал дискредитацией версию о лабораторном происхождении COVID-19

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Необходимо прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения COVID-19, говоря возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, чьи слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД Китая напомнила, что международные эксперты ВОЗ совместно с китайскими коллегами уже пришли к выводу о том, что подобное происхождение коронавируса крайне маловероятно, и с ними согласилось научное сообщество.

«Необходимо прекратить дискредитировать Китай и политизировать этот вопрос», - подчеркнула Мао Нин, комментируя предположение Минэнерго США о причине распространения коронавируса.

Вучич назвал тяжелыми переговоры по Косово в Брюсселе

Президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелыми переговоры об урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, которые прошли в Брюсселе. При этом он заверил, что сербские власти сдаваться не намерены, пишет ТАСС.

«Тяжелая встреча. Ожидаемо. Не сдадимся», - написал политик в соцсетях.

В Риге отменен спектакль с Чулпан Хаматовой

Новый рижский театр заявил об отмене спектакля по пьесе Николая Гоголя «Старосветские помещики» с эмигрировавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой в главной роли. Объявление об этом размещено на сайте театра.

Премьера должна была пройти 28 февраля. Сами спектакли - 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта и 1 и 2 апреля. Причиной отмены в театре назвали «творческий провал», отметив, что «иногда такое случается». В театре также пообещали, что деньги за билеты будут возвращены.

ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом 2022 года

Представители сборной Аргентины, ставшей чемпионом мира, отмечены в трех номинациях The Best Международной федерации футбола (ФИФА). Лучшим игроком признан нападающий Лионель Месси. Об этом пишет РИА Новости Спорт.

Церемония вручения наград прошла сегодня ночью в Париже. Тренером года стал Лионель Скалони, который привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022. А награды лучшего вратаря был удостоен аргентинец Эмилиано Мартинес, который ранее также стал лучшим вратарем мирового первенства в Катаре.

В России перезапускают проект отечественного смартфона

Основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин заявил о намерении вложить 10 млрд рублей в проект по разработке и производству российской линейки смартфонов и планшетов под операционной системой Android. Об этом пишет «Коммерсант».