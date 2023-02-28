Гонконг откажется от масок спустя три года пандемии COVID-19

Власти Гонконга решили отказаться от ношения масок спустя три года пандемии COVID-19, чтобы вернуть в регион туризм и бизнес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации Джона Ли.

Мера вступит в силу 1 марта. Специальный административный район КНР является одним из последних мест в мире, где до сих пор действует требование об обязательном ношении масок.

«Мы думаем, что это лучшее время для принятия этого решения. Это четкий сигнал, показывающий, что Гонконг возвращается к нормальной жизни», — сказал Ли, отметив, что в местах повышенного риска, таких как больницы, администраторы могут решить, требовать ли от персонала и посетителей ношения масок.