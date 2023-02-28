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25 минут назад

Предсказавший катастрофу в Турции сейсмолог посоветовал готовиться к мегаземлетрясению

Слово и Дело

Ученые продолжают изучать литосферные плиты и составлять прогнозы о сейсмособытиях. Специалист из Нидерландов, предсказавший катастрофу в Турции, Френк Хугербитс предупредил о возможном мегаземлетрясении.

Предсказавший катастрофу в Турции сейсмолог предрек мегаземлетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очередная сейсмическая активность прогнозируется со 2 по 7 марта. По мнению ученого Хугербитса, магнитуда землетрясения будет достигать 8,5. Природное явление ощутят жители 12 регионов планеты. Где именно произойдет мегаземлетрясение, он не уточнил.

Ранее команда научного института SSGEOS и Хугербитс предупреждали о мощном землетрясении в Турции. После сейсмособытия, которое ощущалось и в других странах, за публикациями специалистов начали пристально следить.

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