Предсказавший катастрофу в Турции сейсмолог предрек мегаземлетрясение

Ученые продолжают изучать литосферные плиты и составлять прогнозы о сейсмособытиях. Специалист из Нидерландов, предсказавший катастрофу в Турции, Френк Хугербитс предупредил о возможном мегаземлетрясении.

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Очередная сейсмическая активность прогнозируется со 2 по 7 марта. По мнению ученого Хугербитса, магнитуда землетрясения будет достигать 8,5. Природное явление ощутят жители 12 регионов планеты. Где именно произойдет мегаземлетрясение, он не уточнил.