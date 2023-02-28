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37 минут назад

Гонконг с 1 марта отменяет обязательное ношение масок

ТАСС

Власти Гонконга с 1 марта отменяют обязательный масочный режим в помещениях и на открытом воздухе. Об этом заявил во вторник глава гонконгской администрации Джон Ли.

В Гонконге приняли решение отменить обязательное ношение масок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Требование к ношению масок в помещениях и на открытом воздухе будет отменено с 1 марта", - приводит его слова газета South China Morning Post.

В материале отмечается, что требование носить маски сохраняется для некоторых помещений с административными функциями, в частности медицинских учреждений.

Масочный режим был введен в Гонконге в июле 2020 года и регулярно продлевался.

26 февраля власти Макао также отменили требование носить маски на открытом воздухе. Оно сохраняется для медицинских учреждений, общественного транспорта, домов престарелых. Кроме того, руководители закрытых учреждений, например казино, могут самостоятельно решать, носить ли посетителям маски.

В мире,Джон Ли,
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