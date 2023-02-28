В Гонконге приняли решение отменить обязательное ношение масок

Власти Гонконга с 1 марта отменяют обязательный масочный режим в помещениях и на открытом воздухе. Об этом заявил во вторник глава гонконгской администрации Джон Ли.

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"Требование к ношению масок в помещениях и на открытом воздухе будет отменено с 1 марта", - приводит его слова газета South China Morning Post.

В материале отмечается, что требование носить маски сохраняется для некоторых помещений с административными функциями, в частности медицинских учреждений.

Масочный режим был введен в Гонконге в июле 2020 года и регулярно продлевался.