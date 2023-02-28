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30 минут назад

Додон предрек атаку Киева на Приднестровье

Елена Прошина

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Вооруженные силы Украины могут атаковать непризнанное Приднестровье с позволения нынешнего лидера Молдавии Майи Санду. Такое заявление он сделал в эфире национального телеканала Prime, передает ТАСС.

Додон предрек атаку Киева на Приднестровье
Фото: ТАССТАСС

«Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы - с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», — сказал он.

Экс-президент Молдавии выразил надежду на то, что Санду хватит благоразумия не допустить подобного сценария.

«Я очень надеюсь, что ей хватит ума и мудрости не допустить этого, иначе это будет самой большой ошибкой», — подчеркнул Додон.

Он добавил, что благодаря конфликту на Украине появилась благоприятная обстановка для урегулирования разногласий между Тирасполем и Кишиневом.

По его словам, Приднестровье стало вести дела куда более открыто и впервые за последние 10-15 лет. Тирасполь официально обратился к другой стороне конфликта с призывом сесть за стол переговоров и найти политическое решение

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает за развитием ситуации в Приднестровье и обеспокоена всем происходящим.

В мире,Игорь Додон,Дмитрий Песков,
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