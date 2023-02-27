В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
58 минут назад

В Лондоне выступили против заморозки конфликта на Украине

News.ru

Великобритания выступает за ускоренную передачу военной помощи Киеву и достижение мира на условиях Украины, заявил советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу. Как передает его слова ТАСС, в Лондоне не хотят, чтобы конфликт был заморожен.

В Лондоне выступили против заморозки конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру. Мы пришли к выводу, что нам нужно ускорить передачу помощи Украине, — заявил Берроу.

Берроу уточнил, что Лондон не будет отправлять на Украину истребители, а передаст танки и дальнобойное оружие. Он пояснил, что выступает за быстрое окончание конфликта с учетом сохранения территориальной целостности Украины. Также он высказал мнение, что авторы любых мирных инициатив должны исходить из незыблемости украинского территориального суверенитета.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что, если Киев пойдет на уступки в военном конфликте, иначе Украина перестанет существовать как государство. Также он заявил, что войска РФ снова вернутся на территорию Украины, если не понесут юридических последствий из-за СВО.

В мире,Михаил Подоляк,Тим Бэрроу,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий