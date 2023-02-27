В Лондоне выступили против заморозки конфликта на Украине

Великобритания выступает за ускоренную передачу военной помощи Киеву и достижение мира на условиях Украины, заявил советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу. Как передает его слова ТАСС, в Лондоне не хотят, чтобы конфликт был заморожен.

Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру. Мы пришли к выводу, что нам нужно ускорить передачу помощи Украине, — заявил Берроу.

Берроу уточнил, что Лондон не будет отправлять на Украину истребители, а передаст танки и дальнобойное оружие. Он пояснил, что выступает за быстрое окончание конфликта с учетом сохранения территориальной целостности Украины. Также он высказал мнение, что авторы любых мирных инициатив должны исходить из незыблемости украинского территориального суверенитета.