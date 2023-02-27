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14 минут назад

Глава МИД Германии призвала Москву возобновить переговоры с Вашингтоном по ДСНВ

ТАСС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок ("зеленые") призвала Россию возобновить переговоры с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Бербок призвала РФ возобновить переговоры с США по ДСНВ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Давайте вместе призовем президента [России Владимира] Путина вернуться к перезагрузке и возобновить диалог с США по договору", - сказала министр в понедельник на полях сессии Конференции по разоружению в Женеве. "Я твердо убеждена в том, что это в интересах нас всех на планете", - утверждала Бербок. Она снова обвинила Россию в том, что Москва якобы "подрывает архитектуру контроля над вооружениями", и назвала решение приостановить участие в ДСНВ ударом по ней.

"Мы не можем допустить, что некоторые страны угрожают нашей общей безопасности, нарушая правила, которые служат нам всем", - заявила германский министр.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений заключен между Россией и США, он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран. О решении приостановить участие России в СНВ-3 президент РФ Владимир Путин объявил, выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию. Он пояснил, что давно назрели изменения: в НАТО, помимо США, есть и другие ядерные державы. Перед продолжением работы по договору нужно понять, как будут учитываться их арсеналы, указал президент России.

В мире,Политика,Анналена Бербок,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,НАТО,
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