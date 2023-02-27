Бербок призвала РФ возобновить переговоры с США по ДСНВ

"Давайте вместе призовем президента [России Владимира] Путина вернуться к перезагрузке и возобновить диалог с США по договору", - сказала министр в понедельник на полях сессии Конференции по разоружению в Женеве. "Я твердо убеждена в том, что это в интересах нас всех на планете", - утверждала Бербок. Она снова обвинила Россию в том, что Москва якобы "подрывает архитектуру контроля над вооружениями", и назвала решение приостановить участие в ДСНВ ударом по ней.