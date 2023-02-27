Президент Мексики заявил, что обладает подлинной фотографией лесного эльфа

Президент Мексики подвергся насмешкам после того, как поделился фотографией, на которой, по его словам, изображено лесное существо, похожее на эльфа. Об этом сообщает Business Insider India.
26 февраля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поделился изображением темного существа с ярко-белыми волосами и глазами, сидящего на дереве, в своем аккаунте в Twitter.
«Я делюсь с вами двумя фотографиями, сделанными нами во время наблюдения за работами на поезде Майя: на одной, сделанной инженером три дня назад, по-видимому, алукс; на другой, сделанной Диего Прието, — великолепная скульптура доиспанского периода в Эк-Баламе. Все вокруг мистично», — подписал фотографии президент.
Сообщается, что в мифологии майя алуксы — маленькие эльфоподобные существа. Согласно верованиям некоторых народов с полуострова Юкатан и Гватемалы, мифические алуксы, подобно эльфам и феям европейского фольклора, являются озорными существами, которые населяют леса и поля и иногда разыгрывают людей.
Журналист Маурисио Шварц ответил на твит и сообщил президенту, что это изображение на самом деле появилось в социальных сетях еще в феврале 2021 года.
«Если вы верите в это, вы глупы. Если вы знаете, что лжете, вы злонамеренны», — заявил журналист.
Твит Обрадора широко распространился в Мексике и вызвал недоуменные и насмешливые отклики. На данный момент его просмотрели более 7 миллионов раз.