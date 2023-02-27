Президент Мексики заявил, что обладает подлинной фотографией лесного эльфа

«Я делюсь с вами двумя фотографиями, сделанными нами во время наблюдения за работами на поезде Майя: на одной, сделанной инженером три дня назад, по-видимому, алукс; на другой, сделанной Диего Прието, — великолепная скульптура доиспанского периода в Эк-Баламе. Все вокруг мистично», — подписал фотографии президент.



Сообщается, что в мифологии майя алуксы — маленькие эльфоподобные существа. Согласно верованиям некоторых народов с полуострова Юкатан и Гватемалы, мифические алуксы, подобно эльфам и феям европейского фольклора, являются озорными существами, которые населяют леса и поля и иногда разыгрывают людей.



Журналист Маурисио Шварц ответил на твит и сообщил президенту, что это изображение на самом деле появилось в социальных сетях еще в феврале 2021 года.



«Если вы верите в это, вы глупы. Если вы знаете, что лжете, вы злонамеренны», — заявил журналист.