Обзор иноСМИ: Риск новой гражданской войны в США и планы Китая по беспилотникам для РФ

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Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

Японцы отказались поддержать идею поставок оружия Киеву

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Большинство участников опроса, проведенного изданием «Никкэй» в Японии, высказались против предоставления оружия Украине.

Об отсутствии такай необходимости заявили 76% участников исследования, которое проводилось с 24 по 26 февраля. В поддержку отправки Киеву вооружений выступили 16% респондентов. При этом 66% опрошенных высказались за усиление общей поддержки Украины. Издание не уточнило, сколько человек приняли участие в опросе.

Украинцы оказались на грани выживания в Швеции

Украинские беженцы в Швеции не могут найти работу, так как не знают шведского языка, и вынуждены жить на пособия. При этом они не могут позволить себе купить еды на день и вынуждены обращаться в благотворительные организации, чтобы не голодать. Об этом сообщает телеканал SVT.

По данным издания, в сложной ситуации оказались сотни беженцев из 40 тысяч, приехавших в Швецию, так как суточное пособие, которое составляет 71 крону (около 500 рублей), не покрывают даже минимальные расходы. Благотворительные организации, в которые обращаются украинцы, отмечают, что многие из них не могут купить еду.

«На самые насущные нужды не хватает, поэтому многие приходят в церковь», - констатировал диакон Шведской церкви в епархии Лунда Карита Ибарра.

Конгрессмен заявил о планах Китая отправить России беспилотники

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол, сославшись на данные разведки, заявил о том, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.

«У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России», - пояснил конгрессмен, отметив, что Пекин может поставить Москве и другое оружие.

Этот вопрос, по словам Майкла Маккола, может быть поднят во время встречи российского и китайского лидеров.

В США предупредили о риске начала новой гражданской войны

США движутся к «национальному разводу», при котором республиканские штаты отделятся от демократических. Такое мнение в своем Twitter-аккаунте высказала

член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

По словам политика, основная задача при этом избежать начала новой гражданской войны.

«Нравится это кому-то или нет, мы движемся к национальному разводу. Но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случиться», - заметила она.

«США хотят создать на Украине второй Афганистан»

Вашингтон пытается реализовать на Украине афганский сценарий для борьбы с Россией и затянуть военное противостояние, чтобы «обескровить» Москву. К такому мнению пришел обозреватель американского портала The American Conservative (TAC) Питер Ван Бюрен.