Обзор иноСМИ: Риск новой гражданской войны в США и планы Китая по беспилотникам для РФ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Большинство участников опроса, проведенного изданием «Никкэй» в Японии, высказались против предоставления оружия Украине.
Об отсутствии такай необходимости заявили 76% участников исследования, которое проводилось с 24 по 26 февраля. В поддержку отправки Киеву вооружений выступили 16% респондентов. При этом 66% опрошенных высказались за усиление общей поддержки Украины. Издание не уточнило, сколько человек приняли участие в опросе.
Украинские беженцы в Швеции не могут найти работу, так как не знают шведского языка, и вынуждены жить на пособия. При этом они не могут позволить себе купить еды на день и вынуждены обращаться в благотворительные организации, чтобы не голодать. Об этом сообщает телеканал SVT.
По данным издания, в сложной ситуации оказались сотни беженцев из 40 тысяч, приехавших в Швецию, так как суточное пособие, которое составляет 71 крону (около 500 рублей), не покрывают даже минимальные расходы. Благотворительные организации, в которые обращаются украинцы, отмечают, что многие из них не могут купить еду.
«На самые насущные нужды не хватает, поэтому многие приходят в церковь», - констатировал диакон Шведской церкви в епархии Лунда Карита Ибарра.
Глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол, сославшись на данные разведки, заявил о том, что Китай рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.
«У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России», - пояснил конгрессмен, отметив, что Пекин может поставить Москве и другое оружие.
Этот вопрос, по словам Майкла Маккола, может быть поднят во время встречи российского и китайского лидеров.
США движутся к «национальному разводу», при котором республиканские штаты отделятся от демократических. Такое мнение в своем Twitter-аккаунте высказала
член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
По словам политика, основная задача при этом избежать начала новой гражданской войны.
«Нравится это кому-то или нет, мы движемся к национальному разводу. Но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случиться», - заметила она.
Вашингтон пытается реализовать на Украине афганский сценарий для борьбы с Россией и затянуть военное противостояние, чтобы «обескровить» Москву. К такому мнению пришел обозреватель американского портала The American Conservative (TAC) Питер Ван Бюрен.
По его словам, Вашингтон считает, что «жизнями украинцев и небольшим количеством американских долларов» можно положить конец стратегической угрозе президента России Владимира Путина для США. При этом «ни один американец не погибнет». Однако в перспективе такая политика может привести к разрастанию незаконной торговли оружием, коррупционным схемам и ослаблению союзников США по НАТО, уверен обозреватель.