El Mundo: премьер Испании использовал визит на Украину в предвыборных целях

Председатель правительства Испании Педро Санчес воспользовался своим визитом в Киев как пиар-акцией перед выборами, посчитала автор статьи в газете El Mundo.

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Испанский премьер приехал в Киев 23 февраля.

Журналист отметила, что при позировании с президентом Украины Владимиром Зеленским для камер испанский премьер не стал акцентировать внимание на том, что королевство не входит в число 20 государств, которые оказывают Украине наибольшую помощь в военном отношении.

Кроме этого, в публикации отмечается, что Испания заметно увеличила свои закупки у России. Так, в конце 2021 года пиренейское королевство тратило €1,2 млрд , а на конец 2022 года эта сумма выросла до €4,3 млрд.